Mercato settimanale, tornano gli ambulanti: ecco le prescrizioni adottate

A Grosseto riaprono i mercati, a partire dal mercato generale settimanale di domani (giovedì 21 maggio).

“Abbiamo lavorato in tempi record per permettere agli ambulanti e agli operatori di questo settore di tornare alle loro attività – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al commercio Riccardo Ginanneschi –; considerato l’ultimo provvedimento governativo del 17 maggio, in soli tre giorni siamo riusciti a elaborare il disciplinare che recepisce e integra la normativa, traducendola a livello locale anche sulla base delle esigenze del territorio e concordando il tutto con le associazioni di categoria interessate ovvero Fiva, Anva, Cia e Coldiretti che ringraziamo per la preziosa collaborazione“.

La delibera approvata questa mattina dalla Giunta comunale interessa i mercati commerciali su aree pubbliche, ma anche quelli agricoli e i mercatini degli hobbisti.

E contempla anche il disciplinare che recepisce e integra il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 17 maggio e l’ordinanza della Regione Toscana n. 57/2020 circa i comportamenti e le misure da adottare per la gestione dell’emergenza Covid 19 per il commercio su aree pubbliche, fiere, mercati agricoli e hobbisti.

Sono prescrizioni relative alle distanze interpersonali, alle pratiche di sanificazione, allo stato di salute, agli accessi regolamentati.

In particolare l’amministrazione comunale ha previsto che vengano indicate le postazioni nella parte frontale dei banchi per un massimo di 3 postazioni per banchi di 8 metri e non oltre 2 per banchi inferiori a 6 metri.

Inoltre sarà ampliato di un’ora l’orario di vendita per il mercato del giovedì e per il giornaliero estivo di Marina per consentire una migliore gestione dei flussi.

Ed è poi previsto personale addetto e apposita segnaletica per indicare le vie di percorrenza tra i banchi del mercato settimanale del capoluogo nel rispetto delle distanze e nel rispetto degli ingressi e delle uscite.

Per quanto riguarda il mercato coperto è prevista la regolamentazione degli ingressi e delle uscite.