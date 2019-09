Mercato immobiliare. Roccamare tra le 3 vie più costose d’Italia

Se questa estate ne ha parlato perfino Monocle, la rivista internazionale “bibbia” del buon vivere, un motivo ci sarà. E il mercato immobiliare ne è la conferma: Roccamare, la località balneare nei pressi di Castiglione della Pescaia, è sul podio nella classifica delle 171 vie “top” d’Italia, dove il prezzo medio assoluto delle abitazioni supera il milione di euro.

Stando allo studio condotto dall’Ufficio Studi di Idealista.it, il marketplace immobiliare leader in Europa, sugli “indirizzi del lusso” italiano la Strada Provinciale 14, nella zona di Montalcino in provincia di Siena, è la via con le case più care d’Italia, per un valore medio di 3.690.714 euro.

Costa Smeralda, Milano con Via del Bollo e Roma con Via del Corso e Viale dei Monti Parioli dominano la classifica, ma restando in Toscana troviamo anche la zona di Poggio Imperiale e Via dei Massoni a Firenze, con le sue maestose ville storiche da oltre 1,2 milioni di media, la Val d’Orcia, Gaiole in Chianti, Casole d’Elsa, San Gimignano e Forte dei Marmi con ben 21 indirizzi.