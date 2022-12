Mercatino di Natale, lotteria e accensione dell’albero: la Croce Rossa in festa

La delegazione della Croce Rossa di Magliano in Toscana organizza, per giovedì 8 dicembre, nella sede del paese maremmano, un mercatino di Natale, a partire dalle 9.30 e fino alle 17, quando verrà acceso l’albero.

“L’accensione vuol rappresentare, soprattutto in questo periodo di crisi, una speranza, una luce proiettata verso un futuro migliore – si legge in una nota della Croce Rossa maglianese –. In nome di questa speranza, la Croce Rossa invita a partecipare a questo momento di aggregazione, perché Croce Rossa non è solo ambulanza, ma sussidiarietà, solidarietà e vicinanza ai più fragili. E in nome di tali valori, in un clima pre natalizio, vi attendiamo per scambiarci gli auguri di buone feste“.

“Nell’occasione verrà fatta una lotteria, dove sarà sorteggiato un prestigiosissimo dipinto donato dall’artista Marina Quattrini alla delegazione di Magliano in Toscana – termina il comunicato -. I più vivi ringraziamenti all’artista da parte di tutta la delegazione maglianese della Croce Rossa”