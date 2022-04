Due giorni con il mercatino dell’artigianato: in vendita manufatti Made in Maremma

Al centro commerciale Aurelia Antica torna l’appuntamento con il mercatino dell’artigianato. E questa volta l’occasione è il fine settimana che precede la Pasqua.

Per due intere giornate, venerdì 15 e sabato 16 aprile, la galleria di Aurelia Antica Shopping Center ospiterà gli stand degli artigiani dell’associazione “Artieri”: un evento che ha sempre riscosso grande successo e che si appresta a tornare (gradualmente) a pieno regime dopo le inevitabili restrizioni dei mesi del lockdown.

Sarà un’occasione da non perdere per gli appassionati degli oggetti di qualità fatti a mano, davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche: dagli oggetti per la casa alla bigiotteria, dai tessuti ai giocattoli, fino ai manufatti in pieno stile pasquale. Tutti prodotti rigorosamente Made in Maremma, proposti in un’ampia scelta di eccellenze handmade, da acquistare per sé o per un’idea regalo originale e conveniente.

Domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, il centro commerciale Aurelia Antica resterà chiuso, mentre lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, sarà regolarmente aperto.

Il cinema Aurelia Antica Multisala, invece, è aperto tutti i giorni.