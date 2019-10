“Mercatino dei ragazzi”: le modifiche temporanee alla circolazione

Modifiche temporanee alla circolazione stradale per l’organizzazione e lo svolgimento del 36° Mercatino dei Ragazzi, che si terrà a Grosseto, nel centro storico, il 5 e 6 ottobre.

Dalle 15 del 3 ottobre fino alla mezzanotte del 7 ottobre è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli a pagamento, a eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione, in piazza De Maria e nell’intera piazza Esperanto tranne la parte compresa tra l’accesso fronte locali ex-Maestrini e il Bastione Maiano; inoltre dovranno essere lasciati liberi nei giorni venerdì 4 e sabato 5 ottobre gli spazi utilizzati per il mercato giornaliero.

Dalle 8 di sabato 5 ottobre e fino alla mezzanotte di domenica 6 ottobre, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione, nella parte di piazza Esperanto compresa tra l’accesso viario fronte locali ex-Maestrini ed il Bastione Maiano.

Dalle 14 di sabato 5 ottobre e fino alle 24 di domenica 6 ottobre è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione, nel tratto di piazza De Maria compresa tra la parte rialzata sede del mercato settimanale dei fiori e la parte rialzata adiacente alle Mura Medicee.

Dalle 7 di sabato 5 ottobre e fino alle 24 di domenica 6 ottobre, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli facenti parte dell’organizzazione in piazza De Maria nella parte rialzata dietro all’edicola dei giornali, con conseguente soppressione degli stalli di sosta a pagamento.

Nel centro abitato di Grosseto, in piazza Duomo e piazza Dante Alighieri, via Manin e via Ricasoli, dalle 7 di sabato 5 ottobre e fino alle 24 di lunedì 7 ottobre è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati alla Ztl con soppressione anche dei posti riservati ai veicoli a servizio delle persone con limitata capacità motoria e servizio taxi, a eccezione dei veicoli adibiti ai servizi di antincendio e pronto soccorso e quelli facenti parte dell’organizzazione muniti di apposito pass.

Dalle 7 di sabato 5 ottobre e fino alle 24 di lunedì 7 ottobre nel centro abitato di Grosseto in piazza Duomo è soppresso temporaneamente lo stallo di sosta riservato ai veicoli muniti del “contrassegno speciale invalidi”, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione.

Dalle 7 di sabato 5 ottobre e fino alle 24 di lunedì 7 ottobre, il corso Carducci all’incrocio con via Garibaldi è indicata come strada senza uscita, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione.

Dalle 7 di sabato 5 ottobre e fino alle 24 di lunedì 7 ottobre, piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Mensini.

Dalle 7 di sabato 5 ottobre e fino alle 24 di lunedì 7 ottobre è istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona problemi motori in piazza Gioberti lato sinistro subito dopo l’ingresso da Porta Corsica.

Dalle 7 di sabato 5 ottobre e fino alle 24 di lunedì 7 ottobre corso Carducci all’altezza di via Garibaldi è indicata come strada senza uscita.

Qui altre info: http://www.comune.grosseto.it/jEntePubblicazioni/ControllerAtti