Torna il Mercatino dei ragazzi: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Il Sole

Domenica 23 ottobre, in piazza delle Regioni ad Albinia, la Pro Loco organizza il Mercatino dei ragazzi, che ha come finalità lo scambio e la vendita di giochi, libri e oggetti usati.

Quest’anno il Mercatino è stato dedicato alla Fondazione Il Sole, alla quale sarà destinato integralmente il ricavato della vendita.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione ringrazia dal profondo del cuore il consiglio direttivo della Pro Loco di Albinia per la generosità dimostrata. «Siamo davvero rimasti colpiti – spiega il presidente della Fondazione, Massimiliano Frascino – della scelta compiuta dall’associazione albiniese, alla quale manifesto a nome di tutti i genitori delle persone con disabilità che frequentano le attività della Fondazione la nostra profonda gratitudine per un gesto disinteressato che ci ha colto di sorpresa. Faremo del nostro meglio per dimostrarci all’altezza della fiducia che ci è stata data. intanto, faccio gli auguri a tutti i volontari perché il Mercatino sia una bella occasione di festa per la comunità di Albinia».

Al Mercatino dei ragazzi, che si svolgerà dalle 10.30 fino alle 17.00 circa, sono stati invitati a partecipare anche i bambini delle scuole di Magliano, Fonteblanda, Orbetello e Monte Argentario, oltre ovviamente a quelli di Albinia.

Per partecipare è necessario iscriversi almeno due giorni prima (entro il 21 ottobre) all’Ottica Planet di Albinia, oppure con un sms al numero 353.3512285 (anche per informazioni). Al momento dell’iscrizione occorre comunicare il numero dei partecipanti.

Potranno essere venduti oggetti comunemente in uso in famiglia e oggetti prodotti direttamente dai ragazzi, ma non sarà consentito vendere alcun tipo di generi alimentari. I partecipanti dovranno essere muniti di un proprio tavolino, che andrà allestito in anticipo rispetto all’inizio del mercato. Non sarà possibile stabilire un prezzo per gli oggetti in vendita, ma sarà tutto a offerta.

Alle 17 gli organizzatori provvederanno al ritiro degli incassi e avvieranno la cerimonia di consegna del ricavato alla Fondazione Il Sole Onlus.