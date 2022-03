Tornano i mercatini sul lungomare delle frazioni: il programma delle iniziative

La Giunta comunale ha approvato nella seduta odierna una serie di progetti proposti dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare per la prossima stagione turistica: un ampio e articolato programma di manifestazioni commerciali a carattere straordinario che hanno l’obiettivo di vivacizzare le passeggiate lungomare delle due frazioni e offrire al turista una vasta selezione di prodotti di qualità, fra cui i rinomati prodotti tipici alimentari della Maremma e i prodotti dell’artigianato locale.

Ecco nel dettaglio il programma degli eventi, che comprenderà cinque diverse manifestazioni commerciali a carattere straordinario, ognuna con una propria specificità ed un proprio “brand”. Le manifestazioni come consuetudine si snoderanno a Marina di Grosseto in via 24 Maggio e in piazza della Chiesa e a Principina a mare in viale Tirreno.

Si parte il weekend di Pasqua (da sabato 16 a lunedì 18 aprile) a Marina di Grosseto con “Pasqua Vintage”, mercatino di antiquariato di pregio (dal piccolo suppellettile al mobile antico), oggettistica, bigiotteria, abbigliamento d’antan e “hand made”.

A giugno e luglio si terrà a Marina di Grosseto “MareMaremma”: saranno in esposizione e vendita tipici prodotti alimentari maremmani (vino Doc, olio Igp, formaggio toscano, miele…), artigianato locale e curiosità dal mondo. “MareMaremma” si terrà il sabato e la domenica nella prima e nella terza settimana del mese: sabato 4 e domenica 5 giugno, poi sabato 18 e domenica 5 giugno, nel mese di luglio sabato 2 e domenica 3 e poi sabato 16 e domenica 17.

A Principina nei mesi di luglio ed agosto ogni giovedì e venerdì si terrà l’ormai tradizionale “Mercatino delle pulci”.

A Marina il primo ed il terzo weekend di agosto, in concomitanza con l’evento più significativo organizzato dalla Pro Loco, il festival di teatro, danza, musica, cinema e arti visive “San Rocco Festival”, si terrà “Bancarelle al mare”.

A settembre gran finale con “Mercato, Teatro & Musica”, in programma a Marina di Grosseto sempre il primo ed il terzo weekend del mese. Un format innovativo, caratterizzato dalle piacevoli incursioni di artisti di teatro di strada e marchin band lungo il percorso del mercatino.

Spiega Loretta Teresini, presidente della Proloco: “Tra i tanti motivi per venire a visitare le nostre località di mare, oltre a eventi sportivi, teatrali, musicali, performance e danza, abbiamo, in collaborazione con l’assessore Bruno Ceccherini e l’ufficio commercio, cercato di valorizzare e caratterizzare l’offerta per lo shopping con gli eventi commerciali a carattere straordinario. Vogliamo rendere più vive le vie dei due centri con offerte che interessino il turistam quali i prodotti del territorio, sia artigianali sia enogastronomici, ma anche con vintage e antiquariato. Altra novità, a chiudere a settembre le ultime due date della stagione delle bancarelle, l’esibizione di street band e artisti di strada.”

“Abbiamo ritenuto opportuno – aggiungono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini – accogliere la proposta della Proloco di Marina e Principina, ritenendo la stessa utile a contribuire al rilancio dell’afflusso turistico e commerciale nelle due località nel periodo estivo, anche in considerazione delle pesanti conseguenze economiche derivate dalla pandemia da Covid 19. Mai come quest’anno sarà importante animare le nostre frazioni, balneari e non solo, visto che anche il grande risultato ottenuto quali finalisti di Capitale della cultura italiana 2024 contribuirà, siamo certi, a far aumentare le presenze turistiche nelle nostre splendide frazioni balneari: questi mercatini straordinari della Proloco, alcuni dei quali una vera novità, renderanno più piacevoli le giornate di chi viene a godere delle nostre spiagge, alimentando al contempo l’economia del nostro territorio.”

Per ogni altra informazioni e ulteriori dettagli, è possibile contattare il referente della Proloco, Stefano, al numero 335.5849911.