Artigianato, musica e buon cibo: tornano i mercatini di Natale della Pro Loco

L’associazione Pro Loco San Quirico propone tra le vie del borgo del piccolo centro delle “terre del tufo” una full immersion tra le eccellenze del territorio.

Domenica 15 dicembre artigiani e produttori locali saranno i protagonisti della seconda edizione dei mercatini di Natale, manifestazione sperimentata con successo lo scorso anno dalla giovane associazione, riproposta con importanti novità.

Di certo, tra le principali, si annovera la preziosa collaborazione con Slow Food – Condotta di Pitigliano e Colli di Maremma, sinergia che ha portato alla creazione di un evento mai visto, che fa capo a valori di sostenibilità, creatività e produzione made in Maremma: un territorio culla di maestrie e “cibo buono, pulito e giusto“.

Esposizione e vendita di prodotti di artigiani locali per regali di “Natale handmade”, laboratori-degustazioni a cura di specialisti del settore, street food organizzato dalle due eccellenti realtà della ristorazione sanquirichesi: il Tagliere maremmano e il ristorante La vecchia fonte, che proporranno le loro specialità in modalità “on the road”, un concerto Gospel sotto l’albero per dar vita all’esclusiva atmosfera natalizia, spettacolo di arte di strada per promuovere e supportare questa straordinaria e coinvolgente forma d’arte. Un mix di piccoli eventi per tutti i gusti che concorrono ad un unico obiettivo: trascorrere insieme una giornata aspettando il Natale.

Altri eventi targati Pro Loco San Quirico animeranno il Natale sanquirichese: il 24 “Babbo Natale sotto l’albero!” (Animazione e gonfiabili per bambini), il 26 dicembre la seconda edizione del presepe vivente per le vie del borgo.

