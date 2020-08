Mensa scolastica e scuolabus: ancora aperte le iscrizioni a Scarlino

L’Amministrazione comunale ricorda ai residenti di Scarlino che per gli studenti che iniziano un nuovo ciclo scolastico occorre l’iscrizione per accedere al servizio mensa e per usufruire dello scuolabus, che quest’anno è gratuito.

Le famiglie dei bambini che a settembre inizieranno il primo anno della scuola d’infanzia, della primaria o della secondaria di primo grado devono accedere al sito del Comune alla sezione “Servizi online” e seguire le indicazioni per procedere alla domanda. Sul sito del Comune di Scarlino sono disponibili tutte le informazioni relative ai servizi: lo scuolabus sarà gratuito per tutti gli studenti, verrà richiesto solamente il pagamento di 5 euro una tantum per ciascun studente per il rilascio di un tesserino identificativo.

Si ricorda che l’accesso ai servizi di mensa e trasporto scolastico è conseguente alla presentazione della domanda: in mancanza della richiesta è possibile che non venga garantito il servizio. Inoltre l’iscrizione serve all’Amministrazione comunale per organizzare al meglio entrambi i servizi così da preparare le attività in funzione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Per informazioni in merito alle modalità di iscrizione e all’accesso ai servizi è possibile contattare l’ufficio al numero 0566 38529 (Carla Brunese). Si ricorda che l’ufficio scuola rimarrà chiuso da lunedì 24 a venerdì 28 agosto 2020.