“Memorie di Albino”: Michele Taddei presenta il suo libro al Parco delle Rimembranze

Sabato 7 agosto, alle 18 nel Parco delle Rimembranze di Sorano, per iniziativa del Comune, Michele Taddei presenterà il suo libro “Steppa bianca: memorie di Albino, cavallo da guerra“, insieme al sindaco Pierandrea Vanni.

Interverrà il Colonnello Domenico Leotta, comandante del Savoia Cavalleria, al quale il sindaco consegnerà una targa ricordo. E’ poi previsto un omaggio alle lapidi che ricordano i nomi di tutti gli abitanti del comune caduti nella prima e nella seconda guerra mondiale.

La vicenda affascinante di Albino, cavallo da guerra, sarà anche l’occasione per consegnare un riconoscimento al suo reggimento, il Savoia Cavalleria, per i tanti meriti acquisiti nelle missioni di pace all’estero e nelle operazioni di sicurezza in Italia.