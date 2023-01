Memorial Nadio Bianucci: raccolta fondi dei cacciatori per La Farfalla

In memoria di una sentita figura all’interno della Federcaccia-Uct di Grosseto, il socio Nadio Bianucci, sabato 21 gennaio è stata organizzata una manifestazione cinofila per cani da seguita a singolo su volpe. La prova ha avuto luogo in due aziende faunistico venatorie maremmane, nei comuni di Civitella Paganico e Campagnatico, ha richiamato numerosi partecipanti da tutta la regione e un interesse, data la particolarità del suo genere, anche dalle regioni limitrofe.

Quasi cinquanta concorrenti, suddivisi in sette diverse squadre, hanno partecipato al trofeo. Alla fine della giornata è uscita vincitrice una squadra proveniente dalla provincia di Firenze e capitanata da Cristian Brunelli.

Parlando di caccia alla volpe con i cani si pensa subito alla più famosa caccia all’inglese che poco o nulla ha a che vedere con la tradizione venatoria italiana. In questo caso, infatti, la prova è incentrata sul lavoro di un singolo cane che deve saper cercare, scovare e inseguire la volpe secondo lo standard di lavoro della propria razza.

La giornata non ha comunque avuto uno scopo puramente agonistico, ma ha voluto creare un momento di incontro tra gli appassionati della disciplina che Federcaccia – Uct vuole rilanciare sul territorio grossetano e regionale. Al termine della prova, il pranzo è stato occasione di raccogliere ulteriori fondi, oltre ai contributi di iscrizione che sono stati devoluti in beneficienza alla Farfalla di Grosseto.