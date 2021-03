Nasce l’associazione Tartufai della Maremma grossetana: incontro con sindaco e assessore

Nasce l’associazione Tartufai della Maremma grossetana. Questa mattina si è tenuto un incontro in Comune con il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Ginanneschi.

“Questa mattina, insieme all’assessore al commercio Riccardo Ginanneschi, ho incontrato il presidente dell’associazione Tartufai della Maremma grossetana, Luca Giustarini, il vicepresidente Pietro Guarguaglini e la segretaria e tesoriera Renza Gabbrielli – spiega Vivarelli Colonna -. L’associazione è stata costituita proprio in questi giorni da 13 tartufai, con l’intento di salvaguardare e sviluppare il patrimonio tartufigeno di tutto il territorio grossetano, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni locali. Tra gli obiettivi ci sono: organizzazione di corsi di formazione, seminari divulgativi e conferenze per diffondere tutte le norme che regolano la raccolta di questo prezioso prodotto della terra, realizzazione di manifestazioni per diffondere la conoscenza e la cultura del tartufo e per sensibilizzare alla tutela delle zone tartufigene, collaborazioni con i privati per la conduzione e/o l’acquisto di terreni su cui creare nuove tartufaie o di tartufaie già esistenti per implementarle“.

Fanno parte dell’associazione i consiglieri Davide Armentaro, Cristiano Salvini, Pericle Manni, Pamela Rustici, Paolo Cicerchia, Massimo Tropi, Danilo Biagioli, Michele Lafavia, Francesco Postiferi e Roberto Reali. Nei prossimi giorni inizierà la campagna di adesione all’associazione. Per maggiori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo tartufaidimaremma@gmail.com.

“Grazie a tutti coloro – termina il sindaco – che hanno dato vita all’associazione“.