Nasce il Soroptimist di Orbetello e della Costa d’Argento: i membri del consiglio direttivo

In un clima di amicizia e di festa è stata ufficializzata la nascita del club Soroptimist di Orbetello e della Costa d’Argento con la consegna della “Charte” alle 24 socie fondatrici guidate dalla presidente Elena Guarino.

Alla cerimonia erano presenti le maggiori autorità nazionali dell’associazione, a partire dalle presidente nazionale Patrizia Salmoiraghi, ed europee, rappresentate da Nicoletta Morelli, che ha consegnato alle nuove soroptimiste il prezioso distintivo.

Nella sala meeting dell’albergo Point Porto Ercole Resort & Spa erano presenti le maggiori autorità istituzionali, il senatore Roberto Berardi, Olga Ciaramella, in rappresentanza del presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e che ha la delega alle pari opportunità, il vicesindaco di Orbetello, Chiara Piccini, il vicesindaco di Monte Argentario, Cecilia Costagliola, e l’assessore alla cultura lagunare, Maddalena Ottali. Alla cerimonia è intervenuta, inoltre, una rappresentanza del club Soroptimist di Grosseto, promotore della fondazione del nuovo club, tra cui la presidente Clara Mecacci e Patrizia Nalesso, madrina del club Orbetello Costa d’Argento.

«Siamo molto grate – spiega la presidente del club, Elena Guarino – a tutti gli ospiti che sono intervenuti alla cerimonia e che hanno potuto conoscere gli obiettivi e i principi del Soroptimist, un’associazione che promuove azioni a sostegno delle donne in ogni ambito, lavoro, salute, scuola, famiglia».

«A breve ci riuniremo – prosegue la presidente – per definire e, in seguito, rendere note le iniziative future che, ispirate ai valori dell’associazione, saranno tese a coinvolgere il nostro territorio, cercando di coinvolgere non soltanto le donne, che saranno sempre le protagoniste, ma anche tutti gli uomini che intenderanno promuovere la nostra azione».

Il consiglio direttivo del club Soroptimist Orbetello/ Costa d’Argento