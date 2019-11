Cinigiano, il Consiglio approva le prime sei consulte comunali: tutti i membri

La seduta consiliare di Cinigiano di lunedì 4 novembre, nella Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate, si è aperta con il pensiero rivolto ai caduti, il cui ricordo deve essere un monito per impegnarsi ogni giorno a lavorare per la difesa e il mantenimento della pace e della democrazia, e con un ringraziamento alle Forze Armate, impegnate per la libertà, la democrazia, la sicurezza e la pace.

Il momento più alto di espressione della democrazia si è avuto con l’approvazione da parte della maggioranza sia del nuovo regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi, sia delle prime sei Consulte comunali.

Di seguito i componenti:

Consulta dello sport : Marco Bartalucci (presidente); componenti Franco Becchi, Fabio Simi e Enrico Bandini.

: Marco Bartalucci (presidente); componenti Franco Becchi, Fabio Simi e Enrico Bandini. Consulta rifiuti e biodiversità: Maria Belli (presidente); componenti Emilia Casangeli, Simone Aere e Stefania Sbardellati.

Consulta sentieristica: Giulio Fantoni (presidente); componenti Michele Martini, Leonardo Aluigi e Diego Alessandri.

Consulta cultura: Giacomo Bovini (presidente); componenti Silvana Totti, Franco Cherubini e Clorinda Pieri.

Consulta istruzione: Alessandra Draghi (presidente); componenti Simona Garosi, Romina Colombini e Silvia Bernardini.

Consulta turismo: Laura Colombo (presidente); componenti, Daniele Becchi, Leonardo Meini e Alessia Bagnoli.

Tra le comunicazioni del sindaco Romina Sani, l’operazione di rinegoziazione dei mutui con cassa depositi e prestiti, che consente un risparmio di 70mila euro, e l’affidamento di ulteriori interventi sulle strade comunali per una spesa complessiva di 30mila euro. I prossimi lavori riguarderanno la seconda parte della strada Rotrecine e della strada Mulinello e due piccoli interventi su Cosole e circonvallazione Porrona.

È stata inoltre approvata a maggioranza la sesta variazione al bilancio di previsione 2019, che si è resa necessaria a seguito dell’assegnazione del contributo dalla Regione Toscana di 19mila e 914 euro sugli arredi urbani e per la partecipazione ad un nuovo bando regionale per implementare il sistema di videosorveglianza. Inserite anche le spese aggiuntive di parte corrente e di investimenti, finanziate con l’avanzo di amministrazione 2018.

All’unanimità è stata deliberata “la contrarietà del Consiglio comunale rispetto ad ogni surrettizia riapertura dei termini del procedimento relativo al permesso di ricerca Monte Labro, per cui si invita la Dirigente regionale competente a concludere il procedimento amministrativo avviato dalla Società Renewem in maniera conforme al parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso ai sensi dell’art 14 quater comma 3 della L 241/90“.

Infine, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione proposta dal gruppo di maggioranza contro i disservizi Telecom per i cittadini e le aziende del territorio.