Renzo Rossi entra nel Consorzio forestale dell’Amiata: il plauso della maggioranza

Tempo di nuove nomine per il Consorzio forestale dell’Amiata: per quanto riguarda il membro del Comune di Castel del Piano è stata deliberata, all’unanimità, la nomina del dottor Renzo Rossi.

“Finalmente abbiamo una persona preparata e cosciente di ciò che dovrà andare a fare in seno al Consorzio – dichiara Luca Salvadori, capogruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Castel del Piano -. È stata una scelta frutto di alcuni mesi di riflessioni, per trovare la persona giusta che potesse ricoprire un ruolo, forse poco conosciuto, ma di sicura grande importanza: per questo chi meglio dell’assessore all’ambiente per rivestire questo incarico?”

L’elezione di Rossi è stata all’unanimità, anche grazie all’intervento programmatico, dove ha relazionato ai consiglieri in merito al programma che intende portare in seno alla commissione. Un consorzio forestale amiatino che ha una superficie di circa 3.200 ettari di boschi tutti certificati Pefc (certificazione del 100% della superficie), che svolgono il compito di protezione, produzione e quello turistico-ricreativo e che tra le sue attività fondamentali ha la redazione e applicazione dei piani di gestione, l’esecuzione di martellate, la stima e la vendita dei lotti boschivi, il mantenimento della certificazione di Gestione forestale sostenibile secondo gli schemi Pefc., vigilanza boschiva e servizio antincendio, assistenza tecnica alla popolazione, progettazione, realizzazione e manutenzione di sentieristica ed aree di sosta attrezzate, manutenzione strade forestali, contributo nei corsi di formazione professionale del settore forestale; promozione di iniziative di educazione ambientale (Festa degli Alberi, “Montagnando” e “Passeggiando sul Penna”.

“Per questo ritengo – spiega Rossi – che il Consorzio debba effettivamente cercare di continuare e di migliorare le attività sin qui svolte magari facendo una grande e sempre maggiore attenzione alle politiche dei tagli sia nei boschi a fustaia che nei boschi a ceduo su cui verrà posta appunto una particolare attenzione. Come quella di sviluppare la sentieristica e le aree di sosta attrezzate di montagna e la loro relativa manutenzione e promuovere le aree tutelate dell’intero territorio”.

“Come abbiamo detto in campagna elettorale, la cura e la salvaguardia del nostro patrimonio boschivo e tutto ciò che è a esso collegato è per noi di primaria importanza e questa nomina va proprio in questa direzione”, aggiunge Salvadori.