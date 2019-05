Roccastrada: ecco la composizione del nuovo Consiglio comunale

Con 2441 voti, pari al 52,85% dei consensi, Francesco Limatola, con la sua lista “Francesco Limatola Sindaco”, è stato eletto nuovamente sindaco e potrà avviare così il suo secondo mandato.

La sua lista ha avuto la meglio nella partita a quattro nei confronti delle altre tre liste che si sono spartite il restante 41,15% dei consensi.

Questo il risultato definitivo della consultazione:

lista n. 1 “Uniti per il bene comune” – Candidato sindaco Renzo Salvestroni: voti 361 – 7,82%;

lista n. 2 “Francesco Limatola Sindaco” – Candidato sindaco Francesco Limatola: voti 2441 – 52,85%;

lista n. 3 “Un futuro per tutti” – Candidato sindaco Ulderico Brogi: voti 1337 – 28,95%;

lista n. 4 “Cambiare in Comune” – Candidato sindaco Mario Gambassi: voti 480 – 10,39%.

Alla luce di questo risultato, il Consiglio comunale che si insedierà sarà composto, per quanto riguarda la maggioranza, da 8 consiglieri della lista che sostiene il sindaco Limatola, mentre per quanto riguarda la minoranza, 3 saranno i consiglieri per la lista “Un futuro per tutti” ed 1 consigliere per la lista “Cambiare in Comune“. Non siederà sugli scranni del Consiglio comunale alcun rappresentante della lista “Uniti per il bene comune” capeggiata da Renzo Salvestroni.

Saranno soltanto 3 le donne, mentre gli uomini saranno nove.

Questa la composizione del Consiglio comunale:

lista “Francesco Limatola sindaco”:

Elena Menghini – 33 anni, di Sticciano, dipendente (voti di preferenza 322);

Stefania Pacciani – 52 anni, di Roccastrada, impiegata (voti di preferenza 299);

Emiliano Rabazzi – 39 anni, di Ribolla, impiegato (voti di preferenza 288);

Barbara Rusci – 46 anni, di Sassofortino, impiegata (voti di preferenza 257);

Antonio Mori – 29 anni, di Torniella, geometra libero professionista (voti di preferenza 206);

Franco Iannuzzi – 68 anni, di Roccatederighi, pensionato (voti di preferenza 199);

Leandro Stacchini – 24 anni, di Ribolla, studente universitario (voti di preferenza 190);

Giorgio Catoni – 60 anni, di Sticciano, pensionato (voti di preferenza 188).

Lista “Un futuro per tutti”:

Ulderico Brogi – 48 anni, di Sassofortino, avvocato;

Paolo Pazzagli – 55 anni, di Sticciano, imprenditore artigianale (voti di preferenza 202);

Lorenzo Piras – 51 anni, di Ribolla, imprenditore agricolo (voti di preferenza 142).

Lista “Cambiare in Comune”:

Mario Gambassi – 61 anni, di Montemassi pensionato.

L’insediamento formale del sindaco Francesco Limatola è avvenuto ieri sera, alle 18.30, nei locali della sezione elettorale n.1, con l’approvazione del verbale dell’Ufficio elettorale preposto alla proclamazione dei risultati.

Il primo adempimento cui il sindaco dovrà assolvere, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, sarà la pubblicazione dei risultati elettorali, nonché la notifica degli stessi agli eletti.

A seguire, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, verrà convocata la seduta di insediamento del primo Consiglio comunale, nel quale il sindaco presterà giuramento e comunicherà la composizione della Giunta.