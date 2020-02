La Mega Star Agency sbarca in Maremma a caccia di talenti per il mondo dello spettacolo

La Mega Star Agency sbarca a Grosseto, nel cuore della Maremma, alla ricerca di persone a cui piace lavorare nello spettacolo: ballo, canto, moda, cinema, televisione, spot pubblicitari e molto altro. A portare l’idea una persona navigata che appartiene a questo mondo da ormai trent’anni: si tratta di Giuliano Caliaro.

Tra i vari concorsi, Mega Star Agency è alla ricerca di volti nuovi per il concorso di bellezza “Un volto per fotomodella“, per la zona di Grosseto, e del concorso “Vanity World“.

Sono aperti i casting e le iscrizioni per uno dei concorsi nazionali più esclusivi e che copre tutte le fasce di età e tipologie di persone: Baby (da 3 a 6 anni), Junior (da 7 a 10 anni) Girl & Boy (da 11 a 13 anni) Miss e Mister (da 14 a 30 anni), Lady e Senior (da 31 a anni 40), Over (da 41 a 50) Overissime (da 51 in poi); inoltre, dal 2020 è stata aggiunta la categoria Diversamente abili, che parteciperà alla finale nazionale.

Inoltre, l’agenzia offre, oltre alla moda, anche il corso di portamento e bon ton, a Follonica, di Anastacia Fashion di Sara Jo Mariotti.

La Mega Star Agency offre corsi di formazione e avviamento allo spettacolo, anche per principianti, con un piano pubblicitario e inserimento nei suoi siti internet, social e You Tube per promuovere l’immagine dell’artista con possibilità di interviste su Web radio e tv,

Per maggiori informazioni per la provincia di Grosseto, è possibile contattare il numero 348.0074168 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@maremmaspettacoli.com.