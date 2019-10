Castel del Piano, riparte il servizio di medicina sportiva: il plauso del Comune

È ripartito il servizio di medicina sportiva all’ospedale di Castel del Piano e l’assessore alla sanità Laura Bartalini si dice molto soddisfatta del lavoro intrapreso fin dall’estate con i dirigenti Asl.

“Vorrei ringraziare il direttore generale Antonio D’Urso e in particolar modo il dottor Fabrizio Boldrini, il quale si è occupato di far arrivare nel nostro ospedale tutta l’attrezzatura necessaria per far ripartire l’ambulatorio medico sportivo – spiega l’assessore -. È stata la mancanza delle attrezzature idonee a far slittare la riapertura del servizio, ma adesso è tutto pronto e i nostri sportivi potranno nuovamente tornare a svolgere la visita sportiva a Castel del Piano, come hanno sempre fatto”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco, Michele Bartalini, che a più riprese durante i consigli comunali ha trattato questo argomento e parlato dell’ospedale in generale.

“In questi mesi ci stiamo dando da fare per riportare al centro dei nostri piani l’ospedale, senza proclami o annunci, perché solo attraverso un lavoro di programmazione, a lungo termine, assieme a tutti i dirigenti della Asl si potrà cercare di riportare alcuni servizi che nel tempo sono stati tolti o depotenziati – spiega il sindaco -. Non sarà semplice, ma i primi risultati ci stanno dando ragione“.