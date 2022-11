Medicina dello sport: nasce il Cup unico dedicato alle prenotazioni

L’Asl Toscana sud est comunica che, a partire dal 15 novembre, le prenotazioni relative alla Medicina dello sport avverranno attraverso un Cup centralizzato ed esclusivo per tutte e tre le province del territorio aziendale.

Questo permetterà un servizio più efficiente, in grado di rispondere alle esigenze proprie della specifica disciplina sportiva. Si ricorda che l’attivazione delle prenotazioni per l’agonismo non avviene con richiesta medica, ma con richiesta, preventiva e obbligatoria, delle società di appartenenza sul portale dell’Asl Toscana sud est.

Sarà possibile anche la prenotazione online da parte delle società stesse. Si consiglia di accedere al portale intranet aziendale per avere tutte le informazioni dettagliate.

La prenotazione telefonica sarà possibile nelle seguenti modalità: