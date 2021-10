Cna: il grossetano Mauro Sellari presidente nazionale dei serramentisti

L’artigiano grossetano Mauro Sellari è il presidente nazionale dei serramentisti di Cna. È stato eletto, infatti, a Roma dove i rappresentanti della categoria si sono riuniti proprio per scegliere la loro guida.

Sellari non è nuovo agli incarichi apicali all’interno dell’associazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese: da tempo, infatti, fa parte della presidenza di Cna Grosseto, è presidente dei serramentisti toscani e coordinatore nazionale dell’unione Produzione.

“Un incarico che mi riempie di orgoglio, ma mi veste di tante responsabilità – dichiara Sellari –: il nostro settore è sempre più regolato da norme e occorrono specifiche qualifiche per poter eseguire gli interventi, molti dei quali richiesti anche per i bonus previsti dal Governo per gli interventi legati al risparmio energetico. Il lavoro dei prossimi mesi, quindi, sarà quello di rappresentare le nostre istanze ai diversi interlocutori istituzionali a vari livelli“.

A Mauro Sellari vanno i complimenti di tutta Cna Grosseto. “Il nostro gruppo dirigente è da sempre molto attivo nell’associazione anche a livello regionale e nazionale – dichiara il presidente Riccardo Breda – e questa elezione ne è l’ulteriore prova. Mauro saprà ascoltare le esigenze delle nostre aziende e rappresentarle al meglio, anche grazie all’esperienza matura in questi anni. A Mauro quindi faccio gli auguri di buon lavoro a nome di tutta l’associazione grossetana”.