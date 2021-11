Russo nel consiglio dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere: il plauso di Fratelli d’Italia

“Fratelli d’Italia è un partito giovane e dinamico, che ha basi solide ed è ben radicato in tutto il nostro territorio provinciale, portando avanti i valori della destra italiana“: a dichiararlo sono Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, e Francesco Torselli, commissario provinciale del partito.

“I nostri rappresentanti – proseguono Rossi e Torselli -, a partire dalla leader del partito Giorgia Meloni, sino ad arrivare in periferia, riescono sempre a distinguersi per impegno, serietà, capacità e competenza, come a Montieri, con il nostro consigliere comunale Maurizio Russo, primo in assoluto per Fratelli d’Italia, appena nominato nel consiglio dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, che comprende Massa Marittima, Monterotondo, Montieri e Roccastrada“.

“Un partito, il nostro – commentano i massimi esponenti regionali e provinciali di Fratelli d’Italia –, composto da persone comuni, ma ispirate da grandi valori e alti ideali, come quelli del consigliere Maurizio Russo nella piccola comunità di Montieri, che vede oggi premiata e riconosciuta la sua esperienza con questo importante incarico nell’Unione dei Comuni“.

“Un ruolo di coordinamento tra i vari Comuni delle Colline Metallifere, che, e di questo siamo sicuri, il nostro consigliere saprà ricoprire con la stessa forza e determinazione che lo hanno sempre caratterizzato, a dimostrazione ancora una volta della validità politica degli uomini di Fratelli d’Italia”, concludono Fabrizio Rossi e Francesco Torselli.