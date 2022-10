Turismo, Booking Follonica: “Dati positivi, ma serve allungare la stagione”

“La percentuale del 20% indicata dal presidente di Toscana Promozione quale aumento delle presenze turistiche non è condivisa da tutti gli operatori follonichesi, sebbene anche quest’anno siamo contenti dell’andamento complessivo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Tagliabue, di Booking Follonica.

“I dati che ci arrivano dalle città d’arte ci rallegrano perché vuol dire che i nostri colleghi sono tornati a lavorare come nei periodi pre pandemia, ma Follonica rimane una città particolare e ancor troppo legata alla stagionalità. Nota positiva per la nostra città è il ritorno degli stranieri, cosa che ha permesso ad alcune strutture della zona di allungare la nostra canonica stagione – continua la nota -. Come associazione di albergatori, ci auspichiamo di riuscire, facendo più sinergia tra operatori, tessuto economico e amministrazione, ad allungare finalmente la stagione, anche perché sono proprio i dati di flussi dei mesi fuori stagione che hanno maggior importanza poiché la classica stagione si rivela più o meno sempre la stessa. Sicuramente il fatto che noi albergatori abbiamo creato un’associazione comune (prettamente voluta da Maurizio Parrini e Maria Chiara Pierini) ha fatto si che si aprisse per noi un percorso dove poter incominciare a programmare strategie più collettive che individuali”.

“Nota positiva è il fatto di poter tutti assieme e in un’unica associazione interloquire con l’amministrazione al fine di pianificare e suggerire le migliori linee di programma in materia di turismo – sottolinea il comunicato -. Negli anni abbiamo incominciato a lavorare più sul territorio attraverso educational e il nostro portale ha portato moltissimi contatti e richieste di soggiorni, ma solo nei mesi canonici delle vacanze. Questo ci dice chiaramente che dovremmo continuare in quella direzione e cioè con la promozione condivisa e autofinanziata, mirata ad operatori del settore che sono in parte già stati contattati alle fiere turistiche più importanti; altri ne verranno dopo le fiere a cui parteciperemo prossimamente“.

“Ribadisco che crediamo fortemente nel fare sistema: operatori, amministrazioni e ambito, ognuno nel proprio ruolo e con le rispettive professionalità – termina la nota –. Desiderosi di conoscere e discutere, nel prossimo incontro con l’amministrazione, le linee guide del piano operativo 2023 del Comune di Follonica e dell’ambito turistico Maremma Nord, rimaniamo come sempre a completa disposizione”.