Matteo Salvini a Follonica martedì 23 giugno

“Matteo Salvini sarà a Follonica martedì 23 giugno alle ore 16 nell’ambito di un tour della costa toscana dove incontrerà le varie categorie produttive del territorio”.

Lo annuncia il segretario provinciale della Lega Andrea Ulmi. “Con le normative attuali, che verranno rispettate in maniera rigorosa – afferma Ulmi – non è possibile organizzare un incontro pubblico con il nostro segretario federale. Per questo stiamo individuando una location al chiuso dove Salvini incontrerà gli imprenditori locali, i gestori degli stabilimenti balneari, gli albergatori, i commercianti e gli altri rappresentanti delle categorie produttive del territorio, oltre agli amministratori locali. Proprio nel rispetto delle norme chi potrà accedere all’incontro sarà munito di pass. Matteo Salvini ha deciso di fare un tour della costa toscana dopo la fine del lock down per capire le problematiche che l’emergenza Covid ha lasciato dietro di sé e per poter mettere in campo una strategia per agganciare il prima possibile la ripresa”.

Ovviamente ci sarà anche spazio per un breve incontro con gli organi di informazione. “Nei prossimi giorni – prosegue Ulmi – comunicheremo a tutti le modalità di accesso all’incontro e di accreditamento”.

Salvini avrebbe dovuto essere a Follonica nello scorso mese di marzo per la chiusura della campagna elettorale, un evento che saltò a causa dell’emergenza Covid-19.

“Il nostre segretario è stato di parola – afferma Ulmi – e ci aveva promesso che una delle prime tappe dopo la riapertura sarebbe stata proprio Follonica. Non è ancora il momento di un grande evento di piazza, quello sarà a settembre per il ballottaggio e per la campagna delle regionali, ma rappresenta comunque la dimostrazione dell’attenzione che i vertici nazionali della Lega prestano alla Maremma”.