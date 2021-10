Verso le amministrative, Di Fiore: “Accanto ai genitori per rette degli asili nido”

“Sosteniamo con forza la giusta protesta dei genitori che da mesi non ricevono i rimborsi dovuti dal Comune per le rette degli asili nido“.

A dichiararlo è Matteo Di Fiore, candidato a sindaco di Grosseto per Potere al Popolo.

“È necessario internalizzare i servizi educativi per garantire a tutte le famiglie di usufruire di un sevizio fondamentale per la nostra comunità – continua Di Fiore -. Sul territorio sono rimasti solo 5 asili comunali e sono invece ben 13 quelli accreditati e convenzionati. Questo squilibrio non è accettabile. Non è accettabile non voler garantire il servizio comunale alle famiglie che ne avrebbero diritto. Non è accettabile che, per uno squilibrio strutturale, si spingano famiglie ad iscrivere i propri figli in strutture private, facendo pagare rette di 450 euro senza garantire i rimborsi dovuti”.

“Questa è l’ennesima certificazione del fallimento delle privatizzazioni dei servizi pubblici – termina Di Fiore -. Il pubblico non può più essere il bancomat dei privati, ma agire esclusivamente nell’interesse della comunità e della collettività“.