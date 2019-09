Matrimonio a prima vista: un castiglionese tra i partecipanti della quarta edizione

Trovare l’amore, quello vero, di questi tempi, è sempre più difficile.

Per il quarto anno, Real Time porta avanti un “esperimento sociale”, Matrimonio a prima vista, che attraverso l’aiuto di tre esperti (una sessuologa, un sociologo ed uno psicoterapeuta), si prefigge l’obiettivo di formare tre coppie che andranno a sposarsi, senza conoscersi.

Tra i selezionati dell’edizione 2019, in onda dal 4 settembre, un giovane di Castiglione della Pescaia, Fulvio Amoroso, di 32 anni, addetto alla logistica di un’azienda agricola, specializzata nella coltivazione idroponica; appassionato di moto.

“Qui è un piccolo angolo di paradiso – spiega Fulvio, nel corso della prima puntata riferendosi a Castiglione – , manca solo l’altra metà. Cerco una donna di vecchio stile, magari con la mentalità del sud, una ragazza che magari creda nei valori importanti”.

Per Fulvio, gli esperti hanno scelto Federica, 30 anni, di Arluno (in provincia di Milano), commessa con la passione per i musical.

A differenza di Fulvio, entusiasta, a prima vista della sua neo sposa, Federica, a primo impatto sembra essere delusa.

Per sapere come andrà a finire tra Fulvio e Federica, non resta che seguire le prossime puntate di “Matrimonio a prima vista”, su Real Time.

foto: screen shot trasmissione Real Time