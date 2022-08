L’attrice Matilde Gioli in vacanza in Maremma insieme al fidanzato

Ha scelto le campagne nei pressi di Talamone. La giovane attrice italiana, amatissima dal pubblico, Matilde Gioli, nota principalmente per le sue interpretazioni nel film “Il capitale umano”, “Gomorra – La serie”, “I Moschettieri del re” e ultimamente per la serie “Doc – Nelle tue mani”, ha scelto per passare qualche giorno di relax proprio la Maremma, o meglio il golfo di Talamone.

L’attrice, in partenza nelle prossime ore, è stata qualche giorno ospite di “Anonima Agricola”, la nuova e curiosa struttura che sembra una serra abitabile, finalista del premio italiano di Architettura, sorta nei pressi di Fonteblanda.

La struttura, gestita dal giovane imprenditore maremmano Francesco Grassi, ha aperto ben volentieri le sue porte a Matilde e al fidanzato Alessandro, che nelle loro storie sui social scrivono: “Un piccolo tesoro nel cuore della Maremma“.