Raccolta differenziata: al via la consegna a domicilio dei mastelli per la carta e il cartone

A partire da ieri, tutti i giorni feriali, dalle 9 alle 12, il Comune di Monterotondo Marittimo ha previsto la consegna a domicilio dei mastelli per la raccolta di carta e cartone, a partire da via Garibaldi e dal centro storico.

Il Comune prega i cittadini, per quanto loro possibile, di farsi trovare nelle abitazioni in quei giorni e in quella fascia oraria. Per i cittadini ai quali non sarà possibile consegnare il mastello, sarà prevista una ulteriore forma di consegna.