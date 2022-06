Confartigianato: Massimo Sabatini è il nuovo responsabile del patronato di Orbetello

Massimo Sabatini entra nella grande famiglia di Confartigianato Imprese Grosseto, come responsabile del patronato di Orbetello.

Offrirà un servizio di consulenza qualificata nel disbrigo delle pratiche previdenziali, disoccupazione, sostegno al reddito, calcolo della contribuzione, controversie di lavoro e malattie professionali, domande di pensione di invalidità. Le sue specializzazioni sono in particolare le categorie dei marittimi, agricoli, dipendenti del commercio. Eugenio Leonzi si occuperà invece degli aspetti contabili.

A Orbetello Confartigianato è presente per offrire tutti i servizi dell’associazione: credito, fisco, burocrazia, energia, export, lavoro, sanità, formazione.

Massimo Sabatini sarà nelle due sedi: a Orbetello, in via Mura di Ponente 73 (accanto all’assicurazione Generali), dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; a Porto Santo Stefano, in corso Umberto 93, il martedì, dalle 15 alle 18.

Informazioni: tel. 0564.867376.