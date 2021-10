Elezioni, Mallegni: “La Toscana riparta dalla provincia di Grosseto”

“È stata una tornata elettorale difficile con risultati ancora tutti da analizzare. Come al solito hanno vinto e perso tutti, ora il lavoro del centrodestra e di Forza Italia dovrà essere quello di riannodare i fili in certe realtà e di ripartire da dove siamo ancora davvero competitivi e determinanti.

In questo la provincia di Grosseto sarà un’ottima base. La netta riconferma di Vivarelli Colonna a Grosseto e di Andrea Casamenti a Orbetello sono un chiaro segnale che se sui territori si lavora bene gli elettori lo riconoscono. Vorrei ringraziare e fare i complimenti a Luca Agresti per l’ottimo risultato raggiunto e al collega Roberto Berardi che ci ha messo la faccia ed è sceso direttamente in campo in prima persona misurandosi con le preferenze e ricevendo dagli elettori un grande riscontro, una scelta che ormai, ammettiamolo, pochi parlamentari hanno il coraggio di fare, ma che si è rivelata vincente. Forza Italia riparta dai risultati concreti e dalle donne e dagli uomini che ogni giorno, nelle proprie città, si spendono per un simbolo che ha fatto grande questo Paese”.

Lo dichiara in una nota il senatore Massimo Mallegni, coordinatore di Forza Italia Toscana.