Dimissioni Marrini, Mallegni: “Grande dispiacere, al lavoro per decidere la guida del partito”

“In data odierna l’amico Sandro Marrini mi ha chiesto di poterlo sostituire alla guida del coordinamento provinciale di Grosseto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il senatore Massimo Mallegni, coordinatore regionale di Forza Italia.

“Con immenso dispiacere ho preso atto delle problematiche personali che lo hanno costretto a questa scelta. A Sandro va il mio ringraziamento per il grande lavoro svolto e per il suo grande impegno istituzionale. Stiamo valutando assieme quale ruolo, meno impegnativo, potrebbe assumere anche a livello regionale – continua la nota -. Già nella giornata odierna sarò a Grosseto assieme agli amici Agresti e Berardi per convocare una riunione del coordinamento provinciale e quindi decidere assieme sulla futura guida del partito a Grosseto”.