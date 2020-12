Emiliani: “Deluso dall’amministrazione Farnetani, ecco perchè”

“Sono un radicale iscritto al Partito Democratico. Il disappunto che ho deciso di esprimere nelle seguenti righe deriva dall’aver vissuto la politica castiglionese degli ultimi anni“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Massimo Emiliani.

“È infatti da tale frequentazione che mi sono reso conto di come sia arrivato il momento di dire basta – continua la nota -. Basta al sistema di potere di una parte del Pd, che si identifica con un bel pezzo dell’amministrazione del Comune di Castiglione della Pescaia. Basta con l’elargizione di laute mance pre-elettorali. Basta con un metodo che ha che fare con la democrazia dell’estinta Repubblica Democratica Tedesca e nulla con la democrazia liberale, ben sintetizzata dal motto einaudiano ‘conoscere per deliberare’. Il punto su cui l’attuale, ancora per poco, sindaco in carica non può sottrarsi è infatti proprio quello della trasparenza. La trasparenza del percorso politico amministrativo attraverso cui prendono forma gli atti. La trasparenza di un sindaco dal discutibile passato amministrativo. La trasparenza necessaria affinché i suoi concittadini superino le contrapposizioni ideologiche e si fidino di una istituzione. Per una democrazia liberale questa è sacra per definizione, a prescindere da chi sia l’uomo a doverla incarnare. Ma quest’ultimo, nel nostro caso, lascia sotto l’albero del paese che amministra un pacco degno di queste feste”.

“Quello che ci interessa non è tanto il merito, quanto il metodo: alla zittina e senza alcuna discussione, si contraddicono le battaglie del passato del proprio stesso partito. Cosa pensare della trasformazione dell’Hotel David in appartamenti e dei 45 anni di concessioni al porto di Punta Ala, se non che la divisione del pacco regalo sia stata la seguente: il regalo a qualcuno e il pacco ai castiglionesi – termina il comunicato -. Ma c’è un altro basta che va detto con forza. Basta con il silenzio di una segreteria Pd e di parte dell’amministrazione che da 4 anni predicano nel vuoto la necessità di differenziarsi da chi detiene le leve del potere, sicuramente amministrativo, ma non certo politico. Poiché questa non è una politica degna della nostra istituzione e di chi dovrebbe assicurarne l’integrità”.