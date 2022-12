Via Bicocchi e via Colombo, Di Giacinto: “Migliorare la viabilità e riqualificare la zona”

“Finalmente una buona notizia sulla viabilità cittadina. Ormai è sicuro che la sperimentazione della rotonda davanti al palazzo comunale ha dato risultati positivi e, quando sarà pronto il progetto, si faranno i lavori per costruirla rendendola definitiva”.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica a Follonica.

“Ce n’è voluto di tempo e di sollecitazioni perché gli amministratori comunali si convincessero che era illogico obbligare chi arrivava da Senzuno a girare a destra, all’altezza del Comune, senza poter proseguire su via Bicocchi e che la situazione era pericolosa per le frequentissime infrazioni con inevitabili e accese discussioni tra utenti della strada – spiega Di Giacinto -. Alla fine ha vinto la ragione perché non aveva proprio senso costringere le auto a fare quel ‘giro pesca’ con effetti negativi sulla scorrevolezza e sicurezza del traffico, oltre che causa di inquinamento atmosferico”.

“Ora c’è un’altra, quanto importante, partita da giocare: quella di restituire alle vie Bicocchi e Colombo il ruolo storico di strade commerciali che, da anni, hanno perso per diversi motivi – continua il consigliere -. Sicuramente le nuove abitudini di acquisto dei consumatori hanno contribuito in modo pesante e, su questo, il Comune può fare veramente poco o nulla. Ma un paio di cose può farle, perché rientrano nei suoi compiti: migliorare la viabilità e riqualificare le due vie. Sono due urgenze vere e proprie che darebbero un bell’impulso al rilancio commerciale, alla rivitalizzazione e all’attrattività di quei luoghi. Circa la viabilità è prioritario e indispensabile rimuovere gli obblighi che, all’altezza di via Manzoni, spezzano letteralmente in due le vie Bicocchi e Colombo. Per la riqualificazione di questa importante parte di centro urbano è necessario un progetto ben fatto. A proposito, è bene che si sappia che i 100mila euro previsti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica non sono stati utilizzati perché destinati ad altri scopi e posticipati all’anno prossimo“.

“Significa, e spero di sbagliarmi, che passerà ancora un bel po’ di tempo prima di vedere i cantieri per i lavori in queste centrali e strategiche zone cittadine – termina Di Giacinto -. I marciapiedi, le strade, l’illuminazione e l’arredo urbano di quelle due vie hanno sicuramente bisogno di interventi mirati e di buon gusto. Questo il Comune deve farlo, per i cittadini e i commercianti”.