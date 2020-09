Verso il ballottaggio, Di Giacinto: “Distribuire equamente i contributi per lo sport”

“Distribuire equamente i contributi per lo sport per dare a tutte le discipline le stesse opportunità”.

Il candidato sindaco di Follonica Massimo Di Giacinto guarda al mondo sportivo che può essere trainante anche per l’economia follonichese.

“Credo che un comune come Follonica, che da sempre è estremamente vivace nel mondo sportivo, debba sfruttare le opportunità che questo può offrire – afferma il candidato – sia in termini di pratica che di organizzazione di eventi. Occorre avere un comportamento uniforme e l’amministrazione deve dare un sostegno a tutte quelle società che, con grande sacrificio, si impegnano per dare un’opportunità ai propri atleti”.

Fare sport vuol dire fare attività di base e agonistica. “Perché il Comune dovrebbe sostenere un’attività più di un’altra direttamente o tramite Follonica Sport? – domanda Di Giacinto –. Io penso che lo sport abbia un valore sociale ed educativo, che si affianca a quello agonistico. Lo scopo sociale è per me fondamentale, ma non dimentico neppure l’aspetto dei costi per le famiglie dei giovani talentuosi che, magari, non possono permettersi di svolgere una pratica ad un livello più alto. Dando un contributo alle varie società si permette a quel giovane di poter cogliere l’occasione e, magari, si può regalare a Follonica un campione che le darà anche visibilità. Allo stesso tempo necessario dare a tutte le discipline pari dignità”.

Massimo Di Giacinto non fa differenza tra le società. “Credo che la distribuzione di risorse debba essere equa – afferma -. Tante società sono state sacrificate da un punto di vista economico e degli spazi. Dobbiamo porvi rimedio”.

C’è un altro aspetto che Massimo Di Giacinto considera. “E’ quello dell’impiantistica – sostiene -. Nella mia idea di una Follonica ancora più sportiva, per favorire la pratica, ma anche per organizzare eventi che diano impulso al turismo collegato alle varie discipline, intendo realizzare una tensostruttura polivalente attigua al Palagolfo da destinare a tutte quelle realtà che hanno difficoltà ad avere spazi adeguati. Chi conosce questo tipo di strutture sa che hanno costi contenuti, ma che possono dare risposte molto importanti alle società sportive”.