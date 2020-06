Scuola, Massimo Di Giacinto: “Ripartire in sicurezza, ecco le nostre proposte”

“Scuola, ripartire in sicurezza: è forse una delle sfide più impegnative per i sindaci“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i partiti e i movimenti che sostengono la candidatura a sindaco di Follonica di Massimo Di Giacinto: Lega, lista civica Massimo Di Giacinto, Fratelli d’Italia, Forza Italia, In movimento per Follonica, Follonica nel Cuore.

“Una problematica che a Follonica sarà in gran parte gestita dal Commissario al quale, sin da subito e se lo ritiene opportuno, dichiariamo la nostra disponibilità a dare tutta la collaborazione per individuare le migliori soluzioni – continua la nota -. Punto imprescindibile è l’ascolto dei docenti e delle famiglie: coniugare distanziamento e socializzazione sono obbiettivi apparentemente inconciliabili, ma che possono essere affrontati, e raggiunti, con capacità di programmazione e di condivisione. Crediamo che sia necessario, da subito, monitorare lo stato degli edifici appartenenti al patrimonio comunale capaci di ospitare i ragazzi. Si parla molto degli spazi all’interno delle ex Fonderie e della ex scuola professionale di viale Europa. Possiamo aggiungere anche che il Comune ha, nelle proprie disponibilità, dei locali presso il centro commerciale della 167 ovest e a Pratoranieri, tutti perfettamente salubri e recentemente riqualificati“.

“Saremo sinceri, il plexiglass non ci piace; sì invece a moderni strumenti didattici alternativi che con il clima del nostro territorio permettono, quando è possibile, lezioni all’aperto sul modello nord Europa (l’outdoor education e l’educazione esperienziale). Sono percorsi innovativi avvalorati dalla scienza per la quale l’aria aperta, il contatto con la natura e i ritmi più naturali, rinforzano il sistema immunitario aiutando ad apprendere e a conoscere rispettando, altresì, l’ambiente in cui viviamo – continua la nota -. Non bisogna demonizzare la didattica a distanza pur nella consapevolezza che non potrà essere utilizzata come un’alternativa alla scuola tradizionale, ma strumento integrativo e di arricchimento. Sarà necessario creare le condizioni per garantire, a tutti gli studenti, idonei strumenti informatici e questo potrà essere fatto solo in stretta collaborazione con il mondo scolastico. Inoltre, riteniamo opportuna la conferma del tempo pieno nella scuola primaria per garantire la continuità didattica ai bambini che già la frequentano e la possibilità, per le famiglie che lo decidono, di iscrivere i propri figli a questo tipo di scuola per il percorso formativo che offre e i moltissimi problemi di organizzazione e gestione familiare che attenua, naturalmente nel massimo livello di sicurezza sanitaria per gli alunni, gli insegnanti e tutto il personale“.

“Docenti, dirigenti e famiglie saranno il cardine della rinascita di una comunità che, dopo il Covid-19, deve ripartire anche dalla scuola che rappresenta una, e forse la più importante – termina il comunicato –, tra le ‘agenzie’ che garantiscono la formazione delle giovani generazioni per trasmettere la cultura necessaria a consentire lo sviluppo e il progresso sociale della nostra città e del nostro Paese“.