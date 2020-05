Di Giacinto: “Bene lavori alla rotatoria, il buon governo di centrodestra arriva anche a Follonica”

“Il centrodestra è artefice di importanti risultati anche per Follonica“.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, candidato a sindaco della Città del Golfo.

“La Provincia, governata dal centrodestra e presieduta da Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sta concludendo l’iter per la costruzione di una rotatoria che presto collegherà la vecchia Aurelia e via Leopardi, la via del cimitero, nonostante la cronica carenza di risorse economiche delle Province, ridotte al lastrico dalle pseudo riforme del Pd a firma Delrio – spiega Di Giacinto -. Il presidente Vivarelli Colonna porta a casa un grande risultato per Follonica. Si tratta di un’opera strategica attesa da molti, troppi anni: quell’incrocio maledetto e pericoloso, teatro di innumerevoli incidenti, si trasformerà presto in un ingresso sicuro per la nostra città. Sono 180mila euro sicuramente ben spesi e recuperati con grande impegno dalla Provincia di Grosseto“.

“Il merito è enorme se si pensa ai magri bilanci dell’Ente che, invece, è strategico per le politiche del territorio. La finta eliminazione delle Province, ridotte ad Enti di secondo livello, ha fatto sì che i Comuni dipendono sempre più dalla Regione e, per il territorio, è molto difficile far sentire la propria voce e far valere le proprie istanze – termina Di Giacinto -. Il buon governo del centrodestra sta arrivando anche a Follonica e la nuova rotatoria sull’Aurelia non è che l’inizio delle tante buone cose che farò col centrodestra follonichese e le liste civiche collegate quando, dopo il ballottaggio, saremo al governo della città. Per il resto, parafrasando un vecchio adagio, “il centrodestra fa, la sinistra spiega”.