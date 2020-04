Rinvio ballottaggio, Di Giacinto: “Ha vinto il buonsenso, mie proposte a disposizione del Commissario”

“Ancora una volta ha vinto il buonsenso”.

Così il candidato sindaco di Follonica Massimo Di Giacinto commenta il rinvio del ballottaggio a data da destinarsi disposto dal Consiglio dei Ministri.

“Avremmo rischiato – commenta Di Giacinto – di restare nel dubbio fino a pochi giorni dalle elezioni, impegnati in una campagna elettorale virtuale che dava quasi il senso dell’irreale. Adesso sappiamo che andremo a votare dopo l’estate, speriamo in una situazione migliore a livello sanitario ed in cui la gente si possa presentare al seggio senza timori e nella massima sicurezza. Se avessimo votato a maggio avremmo avuto una grande incognita, quella dell’affluenza alle urne che sarebbe stata sicuramente influenzata dall’emergenza Covid-19, con il rischio che chiunque avesse vinto non avrebbe davvero rappresentato la maggioranza dei follonichesi”.

Massimo Di Giacinto proprio stamani aveva presentato il suo pacchetto di interventi per la ripresa “Adesso ripartiamo! Per il futuro di #Follonica”.

“Si trattava – afferma il candidato – di interventi limitati nel tempo, della durata di sei-sette mesi, che avrebbero contribuito a superare la prima fase post emergenza. E’ evidente che votando dopo l’estate le priorità cambieranno nuovamente e occorrerà rivisitare ancora il programma. Ritengo, però, che le proposte fatte siano valide e credo che possano essere utili, se riterrà opportuno, anche al Commissario”.

Di Giacinto non si fermerà nella sua azione. “La mia è una candidatura al servizio della città e resterò vigile sulla vita follonichese – afferma –. Chiaramente la campagna elettorale rallenterà, dovremo riorganizzare le idee e rielaborare le proposte, ma sarò ben presente e, sempre se lo vorrà, pronto a confrontarmi con il Commissario laddove lo riterrà necessario. Sarò attento e ascolterò i cittadini, gli operatori economici, il mondo del volontariato per poter capire le loro necessità e poter disegnare insieme a loro ed ai miei alleati la Follonica del futuro”.