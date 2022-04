Stazione ferroviaria, Di Giacinto: “Cumuli di rifiuti abbandonati, Comune ordini pulizia dell’area”

“Sono passati una quindicina di giorni da quando ho segnalato all’assessore all’ambiente Giorgieri, al dirigente Melone, al sindaco Benini e al segretario comunale D’Avino, su sollecitazione di numerosi cittadini, il degrado che c’è nell’area della stazione ferroviaria, più precisamente nel piazzale di fronte all’ufficio postale di via Golino, dove sono accumulati, perlomeno da inizio marzo, materiali e rifiuti da rimuovere“.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica a Follonica.

“Tra i materiali da levare di lì, per ironia della sorte, spiccano due cartelli gialli della Città di Follonica che fanno riferimento al processo partecipativo per la revisione del piano del traffico, di undici anni fa, avviato dall’allora assessore alla mobilità e oggi presidente del Consiglio comunale Francesca Stella. Revisione del piano del traffico, come al solito, sempre promessa e mai realizzata – sottolinea Di Giacinto -. Ad oggi la situazione nel piazzale della stazione è sempre la stessa, se non addirittura peggiorata, nonostante che nella risposta alla mia segnalazione fosse garantita l’esecuzione dell’intervento entro la fine di marzo da parte di Ferservizi, la società del gruppo che gestisce quello spazio per conto delle Ferrovie dello Stato. Non è certo un bel biglietto da visita per Follonica, e nemmeno un bello spettacolo, presentarci così a chi arriva o passa col treno e a chi transita da via Golino”.

“Ma non era il caso di fare un’ordinanza, come di solito si fa in questi casi con i comuni mortali, intimando a Ferservizi di portare via quel ’troiaio’ e bonificare l’area entro un tot di giorni? Il Comune per ora non l’ha fatto e spero proprio che lo faccia al più presto per non arrivare al periodo pasquale, ormai prossimo, in questa condizione – termina Di Giacinto -. Problemi di degrado e sporcizia non mancano in giro per tutta Follonica, ma questo alla stazione, una delle ‘porte’ più importanti da cui arriveranno i primi ospiti, dev’essere risolto al più presto. Almeno provateci se ne avete voglia, nell’interesse di tutti”.