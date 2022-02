Punto di primo soccorso, Di Giacinto: “Personale insufficiente, Comune e Asl intervengano”

“Il Punto di primo soccorso di Follonica, all’interno del Distretto socio sanitario di viale Europa, merita più attenzione da parte della Azienda Usl Toscana sud est e dall’amministrazione comunale perché il Sindaco, per legge, è considerato ‘autorità sanitaria locale’“.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica.

“Non è più possibile garantire agli oltre 21mila residenti della seconda città della provincia di Grosseto, alle centinaia di migliaia di turisti in estate, agli abitanti dei comuni di Gavorrano e Scarlino e a quelli di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri quando ce n’è il bisogno, un servizio così importante con l’attuale organico – spiega Di Giacinto – . I sette medici e i dodici infermieri della postazione di emergenza territoriale follonichese, attiva 24 ore su 24, pur con la professionalità e l’amore per il loro lavoro che hanno sempre e comunque dimostrato, sono ampiamente insufficienti a assicurare l’importante servizio sanitario di emergenza. E la situazione non è molto diversa anche per la guardia medica, che dovrebbe assicurare la continuità assistenziale per le prestazioni sanitarie non differibili, sia in ambulatorio che a domicilio dei pazienti, nelle fasce orarie e nei giorni non coperti dai medici e pediatri di famiglia”.

“C’è assoluto bisogno di una campagna di informazione istituzionale su cos’è e cosa si fa in un Punto di primo soccorso rispetto a quello che è e che si fa un Pronto soccorso per evitare disagi ai cittadini e spiacevoli disguidi che spesso sfociano in deprecabili aggressioni verbali, e addirittura fisiche, ai danni degli operatori sanitari – sottolinea Di Giacinto -. Informare, una volta per tutte, che quello al distretto di Viale Europa è un Punto di primo soccorso, e non un Pronto soccorso, con un’operatività stabilita da protocolli che devono essere rispettati anche, e soprattutto, per la sicurezza dei pazienti. Però Follonica e le Colline Metallifere devono contare su un servizio di emergenza medica territoriale più efficiente di quanto sia quello attuale per esclusiva responsabilità organizzativa dei vertici della Azienda sanitaria locale. Questo è possibile solo con un aumento dell’attuale organico del personale sanitario che tenga conto dei carichi di lavoro e della vastità del territorio di competenza”.

“Il Comune e la Azienda sanitaria devono farsi carico con decisione dei problemi del Primo soccorso e della guardia medica di Follonica, che ci sono e lo sanno benissimo, per la salute dei cittadini e la serenità lavorativa di medici e infermieri del Primo soccorso follonichese assolutamente incolpevoli di questa situazione che è sotto gli occhi di tutti, a parte di chi non la vuol vedere – termina Di Giacinto -. E’ un loro preciso dovere”.