Stazione ferroviaria, Di Giacinto: “Area ripulita dopo mia segnalazione, ora servono controlli”

“Finalmente la situazione di degrado nell’area della stazione ferroviaria, di fronte all’ufficio postale via Golino, è stata risolta”.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica a Follonica.

“Dopo un mese dalla mia segnalazione all’assessore all’ambiente, al dirigente, al sindaco e al segretario comunale. sollecitata da molti cittadini, la questione si è conclusa con la rimozione di materiali e rifiuti, che erano lì da mesi, presentando Follonica in modo davvero indegno a chi arrivava o passava con il treno e a chi transitava da via Golino a piedi o in macchina – spiega Di Giacinto -. Poi Ferservizi, la società del gruppo che gestisce quello spazio per conto delle Ferrovie dello Stato, ha fatto quello che doveva fare da tempo: togliere i materiali e i rifiuti che, come spesso succede in questi casi per l’inciviltà di alcuni, via via si accumulavano sempre di più. Non posso che essere soddisfatto, però mi chiedo: era necessaria una ‘giornalata’ di un semplice consigliere comunale per smuovere le acque, sollecitare il Comune a far pressioni su chi doveva intervenire per eliminare il problema che rappresentava un pessimo biglietto da visita per la nostra città, specialmente ora a ridosso del periodo pasquale?”.

“Comunque ‘tutto è bene quel che finisce bene’, ma adesso è necessario vigilare perché quell’area, così centrale e strategica, non si ritrasformi in una discarica a cielo aperto – termina Di Giacinto -. Certo che un po’ più di sensibilità e decisione, in questi casi, a quelli del ‘Palazzo’ non farebbe proprio male”.

Nella foto in alto: l’area della stazione ripulita dai rifiuti

Nella foto in basso: la stessa area prima della pulizia