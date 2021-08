Di Giacinto: “Perchè è stato rimosso il pontile galleggiante per la barca destinata ai disabili?”

“La scorsa estate fu installato e utilizzato dalla Lega Navale Italiana di Follonica un pontile galleggiante nel tratto di mare davanti alla spiaggia in concessione a Pratoranieri, in prossimità della scogliera artificiale che funge da argine sinistro del fosso Cervia allo sbocco al mare, utilizzando un contributo di 15mila euro da parte del Comune, somma proveniente dagli utili della Azienda farmaceutica comunale da destinare a finalità sociali“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica.

“Scopo del pontile è, o più correttamente era, quello di facilitare le operazioni di utilizzo della barca a vela Hansa 303, appositamente progettata per le persone diversamente abili o con ridotte capacità motorie, offrendo loro la possibilità di fare esperienza di vela perché questa imbarcazione, grazie a una serie di sofisticati e specifici servomeccanismi, rende possibile veleggiare persino a chi è in gravi condizioni di disabilità – spiega Di Giacinto -. Tutto bello e apprezzabile, ma purtroppo, dalla fine della scorsa stagione velica, quel pontile galleggiante è inspiegabilmente inutilizzato e appoggiato su una parte dell’arenile (nella foto in basso, ndr) in concessione alla Lega Navale Italiana di Follonica”.

“Per capire il perché di questa incomprensibile situazione, nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione al Sindaco per sapere, visto che il Comune ha concesso per l’acquisto un sostanzioso quanto opportuno contributo, quali sono i motivi per i quali il pontile non è più stato utilizzato dalla fine della stagione velica dell’anno passato, nonostante avrebbe potuto svolgere ancora l’importante funzione di inclusione sociale per cui è stato pensato e installato dalla Lni e finanziato dal Comune – termina Di Giacinto -. Nel caso in cui, per un motivo o per l’altro, non interessasse più alla Lega Navale Italiana, ho chiesto se non sarebbe il caso darlo ad altri che potrebbero e dovrebbero usarlo allo scopo per cui è stato acquistato, invece di tenerlo a terra senza utilizzarlo“.