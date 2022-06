Parco centrale, Di Giacinto: “L’area del mercato può ospitare un parcheggio”

“Finalmente sappiamo che l’area mercatale al Parco centrale può essere utilizzata anche per altri scopi perché l’impegno con l’Europa a non modificarne la destinazione durava cinque anni ed è scaduto a dicembre del 2020”.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica a Follonica.

“Le frottole raccontate da Benini e compagni che quello spazio può ospitare solo il mercato del venerdì, o tutt’al più più qualcos’altro di simile, si sono rivelate delle balle colossali sparate ogni volta che qualcuno, come ad esempio il sottoscritto, sosteneva che quel luogo era perfetto per un parcheggio – spiega Di Giacinto -. Diceva, e dicevano, che non è possibile perché il finanziamento europeo non prevede altro uso. Passi per chi è arrivato ieri l’altro, e forse non si rende conto neppure di che si parla, ma si fida ciecamente di quello che gli raccontano, ma non per Benini, già primo segretario cittadino del Pd, consigliere comunale, capogruppo consiliare, presidente del Consiglio comunale, assessore, vicesindaco e poi sindaco dal 2019, praticamente un habitué del palazzo comunale da diciotto anni, sempre in maggioranza e con ruoli di primo piano. Delle due l’una: non lo sapeva, e mi sembra impossibile, oppure ha fatto finta di non saperlo diventando un ‘bugiardo seriale’ tanto da credere lui stesso alle favolette che ha raccontato a destra e a manca. Vedete voi”.

“Ora è chiaro che, escluso il venerdì quando c’è il mercato settimanale, quel posto potrebbe essere intelligentemente utilizzato come parcheggio perché è a ridosso del centro cittadino, poi contribuirebbe a ridurre il traffico in città e l’inquinamento prodotto dai gas di scarico delle macchine che girano e rigirano per posteggiare garantendo anche maggiore sicurezza stradale. Ma adesso che abbiamo la ‘notiziona’ si fa o non si fa un parcheggio nell’area mercatale al Parco centrale? Non ci sono più alibi come presunti divieti e difficoltà di chissà chi e da chissà cosa. Il parcheggio è praticamente pronto, pavimentazione compresa, c’è solo da pensare come organizzarlo. E allora basta con le chiacchiere e le bugie, Benini dica se vuole continuare a tenerlo vuoto sei giorni su sette o finalmente metterlo a disposizione dei follonichesi e degli ospiti, è solo una scelta di politica amministrativa – termina Di Giacinto –. Ma visti i tempi di elaborazione di questa amministrazione comunale, credo che un sì o un no sia ancora lontano perché lorsignori sull’argomento sono sempre ambigui tanto da andare avanti per anni raccontando ‘storie di fantascienza’. Consiglio vivamente di sentire anche le opinioni dei cittadini sull’argomento, per chiarirsi le idee”.