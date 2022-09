Orario invernale e scolastico dei bus, Di Giacinto: “Da Autolinee Toscane nessuna informazione”

“Fra pochissimi giorni, giovedì 15 settembre, entrerà in vigore l’orario invernale e scolastico del trasporto pubblico urbano gestito da Autolinee Toscane e i follonichesi, ad ora, non ne sanno ancora un bel nulla“.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica.

“In sostanza ‘orario con suspense’ – spiega Di Giacinto -. Dopo i tagli con l’accetta fatti dall’orario estivo al numero degli autobus, delle corse e ai chilometri percorsi, c’è da aspettarsi di tutto e di più, nonostante che da Grosseto arrivano buone notizie: comune capoluogo e Autolinee Toscane hanno condiviso un nuovo progetto di mobilità che, partendo dall’orario invernale, prevede l’aumento delle percorrenze chilometriche, il prolungamento di percorsi, nuove fermate e addirittura una nuova linea con autobus elettrici di piccole dimensioni. Insomma, un ottimo lavoro“.

“Speriamo, per quanto ci riguarda, che il Sindaco Benini e l’assessore alla mobilità, nonché segretario del Pd follonichese Mirjam Giorgieri, stavolta si siano ben preparati e capaci di ottenere, nel confronto con Autolinee Toscane, lo stesso tipo di risultato conseguito dal Comune di Grosseto, naturalmente nelle logiche proporzioni. Cioè siano in grado di condividere con Autolinee Toscane un orario che tenga conto delle necessità degli utenti. Il Distretto socio sanitario di viale Europa, il cimitero, i quartieri cittadini dove sono le scuole e la zona industriale sono le priorità – termina Di Giacinto -. I collegamenti urbani con i mezzi pubblici, meglio se elettrici e più piccoli come tante volte promesso e mai mantenuto, devono essere frequenti e agli orari giusti secondo le esigenze dei viaggiatori. Vediamo che succede giovedì prossimo, sempreché non abbiano tempo e voglia di comunicare prima il nuovo orario invernale, per poterlo valutare oggettivamente il risultato ottenuto. Come al solito, all’ultimo tuffo e col fiatone”.