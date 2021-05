Foce Petraia, Di Giacinto: “Lavori inizieranno ad ottobre, ci aspetta un’altre estate con il puzzo della Gora”

“I follonichesi e i villeggianti, per altre tre stagioni estive, dovranno sopportare l’ormai storico ‘puzzo della Gora’ e subire la possibilità di sversamenti delle fogne nella foce del torrente Petraia perché i lavori da 6 milioni di euro, di cui circa 3milioni e 800mila a carico dell’Acquedotto del Fiora e i restanti 2milioni e 200mila come quota parte del Comune di Follonica, che dovrebbero risolvere questi problemi non inizieranno prima di ottobre prossimo per durare circa due anni, compresa l’interruzione nei periodi estivi”.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica.

“E pensare che il protocollo di intesa tra il Comune e l’Acquedotto del Fiora, per questi importantissimi e ormai improcrastinabili lavori, risale a luglio 2018 e prevedeva il loro inizio nella primavera 2019 – continua Di Giacinto -. Guarda caso proprio a ridosso del primo turno delle elezioni comunali. Annunci e promesse urlate con il megafono e ‘vendute’ da Benini e i suoi a ogni occasione utile e poi, come spesso e volentieri capita, senza esito. A una mia recente interpellanza in merito il sindaco ha replicato, giustificando l’innegabile ritardo, con la necessità di una revisione progettuale e l’allungamento dei tempi per l’approvazione del nuovo progetto, fornendo un nuovo cronoprogramma che prevede la consegna del progetto esecutivo entro aprile, la gara di appalto e l’affidamento lavori alla ditta vincitrice entro luglio e finalmente, forse visto i precedenti, l’apertura del cantiere a ottobre di quest’anno”.

“Alla fine della fiera, e se tutto va liscio, questa estate e le prossime due saremo ancora in compagnia dal consueto e disgustoso odore proveniente dalla Gora e la possibilità, facendo i dovuti scongiuri, di sversamenti delle fogne nella foce del torrente Petraia, e poi in mare, a seguito di piogge anche di modesta entità. Se davvero puntiamo sullo sviluppo turistico, anche e soprattutto qualitativo di Follonica, non possiamo più tollerare di doverci tappare il naso quando si passa dalle parti della Gora che, quanto prima e come già previsto nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche, deve essere ripulita nel tratto terminale della foce del torrente Petraia, per evitare fenomeni di ristagno colpevoli anch’essi dei miasmi – termina Di Giacinto –. Almeno questo, caro sindaco e compagni di viaggio, fatelo subito perché dopo tante chiacchiere lo dovete ai cittadini e agli ospiti”.