Di Giacinto: “Il Comune ha migliorato la situazione finanziaria, ora servono progetti per la città”

“I conti del Comune di Follonica non hanno risentito per nulla dell’emergenza sanitaria e economica a seguito della pandemia Covid-19 anzi, con i ‘trasferimenti compensativi’ ed i vari Decreti ‘Rilancio’ e ‘Cura Italia’ dello Stato, la situazione finanziaria è addirittura migliorata rispetto al passato“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Massimo Di Giacinto e Charlie Lynn, consiglieri comunali del gruppo lista civica Di Giacinto.

“E’ quanto risulta dall’assestamento del bilancio, argomento trattato in consiglio comunale venerdì scorso. I soldi ci sono, al punto che appare un avanzo di amministrazione totale di un milione e 800euro – continua la nota -. L’amministrazione comunale di centrosinistra, se ne è capace, può svolgere benissimo il suo lavoro per Follonica. La cura del verde pubblico, l’arredo urbano, la sistemazione di strade e marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la pulizia della città, l’illuminazione pubblica, gli interventi sulla rete fognaria per evitare allagamenti e sversamenti in mare, la razionalizzazione dell’offerta culturale e degli interventi in campo sociale, la realizzazione di opere pubbliche all’altezza di questo nome sono funzioni tipiche di un Comune e, visti i conti, i soldi non mancano di certo e ce ne sono anche per aiutare le famiglie in difficoltà e sostenere le imprese. Bisogna solo saperli spendere”.

“Piuttosto di idee Benini e compagni ne hanno ben poche, e speriamo di sbagliarci, perché a noi Follonica preme davvero. Vorremmo almeno intravedere un progetto di città. Due proposte le abbiamo fatte in consiglio comunale: quella di provare a sospendere, od almeno a ridurre, in accordo con i proprietari, gli affitti per i capannoni del Carnevale, che sono circa 75mila euro (visto che quest’anno il Carnevale sicuramente non si farà) – termina il comunicato -. Poi pensiamo che i 180mila euro dell’utile delle Farmacie Comunali devono essere distribuiti, per finalità sociali, in modo più attento, attuando un principio di rotazione fra le varie associazioni. Così il Comune potrebbe intervenire con più risorse, di quelle già importanti a sua disposizione, nel tessuto sociale e economico cittadino“.