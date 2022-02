Area camper, Di Giacinto: “L’associazione nazionale scrive al sindaco, Comune realizzi la mia proposta”

“Dopo pochi giorni dalla mia proposta di prevedere un’area di sosta attrezzata a pagamento per i camper nei nuovi strumenti urbanistici del Comune in fase di elaborazione, il sindaco e la Giunta, come i consiglieri comunali, hanno ricevuto una lettera dell’Associazione nazionale coordinamento camperisti (Anci) con sede a Firenze, che edita anche due riviste specializzate, ‘inCAMPER’ e ‘Nuove Direzioni’”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica a Follonica.

“L’associazione di camperisti, evidentemente interessata alla presenza a Follonica di un’area dotata di tutti i servizi per il turismo itinerante di qualità per i propri soci e per tutti gli appassionati a questo tipo di vacanze, si è anche messa a disposizione per ‘tavoli tecnici’. offrendo gratuitamente la sua lunga esperienza nel settore che risale al 1985, anno della sua fondazione – spiega Di Giacinto –. Spero vivamente che questa opportunità non venga sprecata dall’amministrazione comunale perché la presenza nel territorio comunale di un’area camper con queste caratteristiche intercetterebbe il turismo itinerante e allungherebbe la stagione turistica (prova ne è la lettera ricevuta in municipio dalla associazione nazionale di camperisti) con positive ricadute sull’economia cittadina, creerebbe posti di lavoro e eviterebbe, cosa non da poco, problemi di natura igienica e ambientale come gli scarichi impropri e abusivi delle acque grigie e nere dai camper”.

“Credo che sia davvero una proposta di buon senso e, visto l’interesse che ha generato in pochissimi giorni – termina Di Giacinto –, invito l’amministrazione comunale a non perdere assolutamente questa occasione nell’esclusivo interesse della città”.