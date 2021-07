Donna aggredita, Di Giacinto: “Necessario l’intervento dell’Esercito per garantire sicurezza”

“L’aggressione a martellate della sessantacinquenne senese che stava rientrando a casa con un bambino in Zona Nuova – palazzi Sanvenero – è una cosa terribile e da veri delinquenti“.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica a Follonica.

“Siamo ben oltre agli schiamazzi e ai piccoli danneggiamenti a cui ormai siamo abituati ma, negli ultimi giorni, la questione ‘ordine pubblico e sicurezza’ a Follonica è diventata sempre più preoccupante nonostante che le forze dell’ordine facciano del loro meglio – spiega Di Giacinto -. Al di là dei progetti e dei tavoli, resto della stessa idea più volte espressa: è necessario presidiare di più la città. Senza volerla militarizzare, di concerto con le istituzioni competenti, prima fra tutte la Prefettura di Grosseto, potrebbe essere impiegato l’esercito a scopo preventivo come accade in tante città italiane. I follonichesi sono veramente stufi e preoccupati di cosa sta succedendo e ne hanno veramente il motivo“.

“Senza tener conto del pessimo ritorno di immagine per la nostra città che, anno dopo anno, è sempre meno sicura. Bisogna intervenire non subito, ma prima. Se ci fosse stata più fermezza in passato non saremmo arrivati ai tragici eventi di questi giorni – termina Di Giacinto -. Invito sin d’ora l’amministrazione comunale, come ha fatto in passato in occasione di altri tragici fatti del genere, e se è possibile, di costituirsi parte civile in fase processuale“.