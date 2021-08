167 Ovest, Di Giacinto: “Comune ammette flop del Polo sociale, centro commerciale abbandonato”

“Dopo il ‘doppio fiasco’ dell’indagine di mercato del Coeso-Società della Salute di Grosseto per trovare un fondo nel quartiere degli Ulivi (ex 167 ovest) e organizzarci un Polo sociale di servizi e uffici, sembra difficile, purtroppo, individuare valide soluzioni alternative per ridare vita al quartiere e al centro commerciale, ormai quasi desertificato”.

A dichiararlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale dell’omonima lista civica a Follonica.

“Peccato, e capisco la delusione di tanti cittadini che vedono giorno dopo giorno il loro quartiere trasformarsi in un vero e proprio ‘quartiere dormitorio’ tipico delle periferie delle grandi città, e degli operatori del centro commerciale che dalla primavera del 2019 sentono parlare dell’imminente arrivo degli uffici del Coeso sperando, legittimamente, in un futuro migliore per le loro attività – spiega Di Giacinto -. Erano parole a ruota libera studiate ad arte per ottenere consenso in vista del turno elettorale amministrativo. E il problema, perché per molti è un grosso problema, resta irrisolto. A una mia interpellanza il sindaco ha risposto riconoscendo il ‘doppio flop’ nella ricerca del fondo per collocarci il Polo sociale e poi testualmente e, in perfetto politichese, tra le altre cose scrive: ‘Resta inteso che verrà intrapresa ogni azione utile a garantire lo sviluppo e la rivitalizzazione dell’ex centro commerciale della zona 167 ovest, che rimane una delle principali priorità di questa amministrazione comunale’. Insomma, dopo più di due anni fitti fitti di promesse e rassicurazioni sul buon esito della questione, culminati con lo show di fine gennaio 2020 proprio al centro commerciale con la proiezione di immagini del progetto presenti sindaco, assessore, direttore del Coeso e tecnico progettista, siamo ancora a ‘cara mamma’ con ancora tutto da pensare e da vedere”.

“Non lo dico con soddisfazione per l’evidente insuccesso di Benini e compagni di viaggio, ma con delusione e solidarietà con quanti, cittadini e commercianti, ci credevano e poi si sono accori di essere stati gabbati – termina Di Giacinto -. Spero che d’ora in avanti si affronti seriamente l’argomento che deve essere risolto per quel bel quartiere che, come ho già avuto modo di dire, merita molto di più“.