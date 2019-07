Porto canale, Palmieri: “La sabbia invade marciapiedi e strade, il Comune intervenga”

“E’ un lungo periodo che soggiornano sulla banchina di ponente di Castiglione della Pescaia delle pedane, che forse servono come parabordi“.

A dichiararlo è Massimiliano Palmieri, consigliere comunale di Forza Italia.

“Il problema è che sono fatiscenti, consumate dalla ruggine, sono appoggiate sul cordolo (scalino) della banchina. Il pericolo potrebbe essere rappresentato da una loro eventuale caduta o che qualcuno possa farsi male – spiega Palmieri -. Non sapendo di chi sono, sarebbe opportuno che l’amministrazione intervenisse con una bonifica e, quindi, una riqualificazione della zona interessata“.

“Sempre nella stessa zona ormai sono giorni che la sabbia è depositata nel lato destro del porto canale, impedendo ai passanti di potersi sedere sulle panchine – continua il consigliere -. In passato, il disagio è stato segnalato e anche risolto talvolta, ma, purtroppo, il problema si ripresenta dopo poco tempo. La spiaggia adiacente al porto presenta una barriera che avrebbe la funzione di divisorio. Tuttavia, il vento di maestrale porta la sabbia a ridosso della sopracitata barriera, accumulandosi a tal punto da oltrepassarla e, di conseguenza, invadendo la zona della passeggiata. Sarebbe opportuno livellare la sabbia in eccesso presente nell’area. dove oggi sosta un cantiere, al fine di evitare ulteriori disagi nel porto’. È questo il lavoro da svolgere per impedire che il problema si riproponga troppo spesso. Oltre ad essere un disagio, ciò diventa anche un biglietto da visita negativo per tutto il paese”.

“Nella zona del ponte Giorgini, in via Palmaiola, la sabbia ha invaso i marciapiedi e parte della carreggiata, compresi i parcheggi dei motorini; sono consapevole che a ridosso della spiaggia si possano verificare certe situazioni, è una legge della natura, però, sono mesi che la via versa in queste condizioni, togliendo in alcuni punti posti auto e moto – termina Palmieri -. La sabbia a Castiglione della Pescaia porta il benessere, ma molto spesso anche la rabbia, perciò andrebbe adottata la politica dell’ordine, che sicuramente porta sviluppo e sicurezza“.