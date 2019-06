Castiglione, Palmieri: “Strade interrotte e traffico in tilt, evitare di fare lavori in estate”

“Non è possibile arrivare alla stagione estiva con strade interrotte e a senso di marcia alternata”.

A dichiararlo è il consigliere comunale di Forza Italia di Castiglione della Pescaia, Massimiliano Palmieri.

“Ieri ho ricevuto personalmente delle segnalazioni ed oggi ho constatato con i miei occhi che in via Vittorio Veneto si sono verificati disagi in quanto era in azione un intervento comunque non straordinario, che si sarebbe potuto programmare in altri momenti, visto che siamo nel secondo weekend della stagione estiva – spiega Palmieri -. Il sabato Castiglione della Pescaia -è congestionata dal traffico, anche dal lato opposto, in quanto viene ospitato il mercato settimanale: il problema è l’unica carreggiata disponibile“.

“Detto questo, voglio mettere in rilievo che Castiglione della Pescaia non ha moltissime strade – termina Palmieri –, pertanto certi lavori andrebbero preventivati in momenti opportuni per non creare disagi alla circolazione“.