Panoramica, Palmieri: “Strada attraversata da cinghiali, necessari interventi”

Sabato scorso il consigliere di Forza Italia Massimiliano Palmieri aveva rilasciato una dichiarazione riguardante l’illuminazione della strada panoramica di Castiglione della Pescaia. La sera stessa, il figlio del consigliere è stato vittima di un incidente proprio sulla strada da lui contestata per mancanza di sicurezza.

“Sabato sera, mio figlio ha avuto uno scontro con dei cinghiali nel tratto finale della panoramica vicino alla rotonda. Per fortuna, ha riportato solamente alcune abrasioni in vari punti del corpo e l’auto che si trovava dietro di lui era a distanza, mentre nell’altra corsia non transitava nessuno – spiega Palmieri -. Detto questo, voglio aprire una nuova parentesi: quella di sabato non è stata la prima volta che ungulati hanno attraversato questa strada, ma è da molto tempo che ciò accade. Inoltre, ultimamente, tale fenomeno si sta manifestando spesso ed in qualsiasi orario”.

“Come coordinamento comunale di Forza Italia di Castiglione della Pescaia vorremmo dare un contributo affinché la strada in oggetto possa essere sicura: in primo luogo convincere i proprietari della zona, dove fossero privati, o, laddove fosse comunale, l’ente stesso, affinché ripuliscano la parte sottostante alla panoramica, rendendola un’area non più favorevole all’animale e quindi meno frequentata da ungulati. Contemporaneamente, si dovrebbe riqualificare la zona, dato che sono presenti molti oliveti che la caratterizzano. La seconda opzione potrebbe essere porre delle barriere metalliche per impedire all’animale di arrivare in strada: esistono infatti dei dissuasori per animali – termina Palmieri -. Vogliamo promuovere tutto ciò non perché si è verificato un incidente al figlio di un consigliere, ma perché in futuro non si presentino nuovamente certe disavventure e non venga ricordata quella strada per aver avuto un incidente con un cinghiale. Per questo vogliamo strade in cui si possa circolare in piena sicurezza”.